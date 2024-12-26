Король и наследный принц Саудовской Аравии выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой вблиз Актау

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммад ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выразили соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммад ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выразили соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Королевства Саудовской Аравии в Азербайджане.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.