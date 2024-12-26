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Король и наследный принц Саудовской Аравии выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой вблиз Актау

Король и наследный принц Саудовской Аравии выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой вблиз Актау Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммад ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выразили соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 16:03
Король и наследный принц Саудовской Аравии выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой вблиз Актау

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммад ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выразили соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Королевства Саудовской Аравии в Азербайджане.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.

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Версия на английском языке Saudi Arabia's King, Crown Prince express condolences over plane crash near Aktau
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı kralı və vəliəhd şahzadəsi təyyarə qəzası ilə əlaqədar başsağlığı verib

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