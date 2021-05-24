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Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили президента Азербайджана

Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили президента Азербайджана Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд направил президенту Aзербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
24 мая 2021 г. 15:16
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили президента Азербайджана
Ильхам Алиев
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Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд направил президенту Aзербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.

Ваше превосходительство, мой Брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.

Передаем Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Желаем Вам здоровья и счастья, а правительству и народу братской Азербайджанской Республики постоянного развития и благополучия".

Также президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева поздравил наследный принц Королевства Саудовская Аравия, заместитель премьер-министра, министр обороны Mухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

В письме говорится:

"Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.

Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Желаю Вам здоровья и счастья, а правительству и народу братской Азербайджанской Республики – еще большего развития и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı kralı və vəliəhdi Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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