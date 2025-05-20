Король Чарльз III поздравил президента Ильхама Алиева

От Короля Великобритании и Северной Ирландии Его Величества Чарльза III

Король Великобритании и Северной Ирландии Его Величество Чарльз III направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Моя супруга и я рады передать Вашему превосходительству и народу Азербайджана самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника.

Я очень рад, что наши страны связывают такие тесные узы, и с нетерпением жду дальнейшего укрепления нашей дружбы.

Надеюсь и уверен, что наши страны могут сотрудничать во имя положительного решения проблем изменения климата и окружающей среды, влияющих на всех нас в глобальном масштабе.

Моя супруга и я очень рады передать Вам и всем азербайджанцам наилучшие пожелания по случаю праздника".