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Король Чарльз III поздравил президента Ильхама Алиева

Король Чарльз III поздравил президента Ильхама Алиева От Короля Великобритании и Северной Ирландии Его Величества Чарльза III
Внешняя политика
20 мая 2025 г. 14:32
Король Чарльз III поздравил президента Ильхама Алиева

Король Великобритании и Северной Ирландии Его Величество Чарльз III направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Моя супруга и я рады передать Вашему превосходительству и народу Азербайджана самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника.

Я очень рад, что наши страны связывают такие тесные узы, и с нетерпением жду дальнейшего укрепления нашей дружбы.

Надеюсь и уверен, что наши страны могут сотрудничать во имя положительного решения проблем изменения климата и окружающей среды, влияющих на всех нас в глобальном масштабе.

Моя супруга и я очень рады передать Вам и всем азербайджанцам наилучшие пожелания по случаю праздника".

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Версия на английском языке King Charles congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Britaniya kralı İlham Əliyevi təbrik edib

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