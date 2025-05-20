Король Чарльз III поздравил президента Ильхама Алиева

Король Великобритании и Северной Ирландии Его Величество Чарльз III направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент.
Моя супруга и я рады передать Вашему превосходительству и народу Азербайджана самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника.
Я очень рад, что наши страны связывают такие тесные узы, и с нетерпением жду дальнейшего укрепления нашей дружбы.
Надеюсь и уверен, что наши страны могут сотрудничать во имя положительного решения проблем изменения климата и окружающей среды, влияющих на всех нас в глобальном масштабе.
Моя супруга и я очень рады передать Вам и всем азербайджанцам наилучшие пожелания по случаю праздника".