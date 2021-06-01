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Король Бахрейна направил письмо президенту Азербайджана

Король Бахрейна направил письмо президенту Азербайджана Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
1 июня 2021 г. 19:32
Король Бахрейна направил письмо президенту Азербайджана
Хамад ибн Иса Аль Халифа

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Ваше превосходительство.

Имею честь от имени Правительства и народа Королевства Бахрейн и от себя лично передать Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей дружественной страны – Дня Республики.

Пользуясь случаем, передаю Вашему превосходительству самые искренние и добрые пожелания, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу – постоянного прогресса и процветания под Вашим мудрым руководством".

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Версия на азербайджанском языке Bəhreyn Kralı Azərbaycan Prezidentinə məktub göndərib

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