Король Бахрейна направил письмо президенту Азербайджана

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Ваше превосходительство.

Имею честь от имени Правительства и народа Королевства Бахрейн и от себя лично передать Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей дружественной страны – Дня Республики.

Пользуясь случаем, передаю Вашему превосходительству самые искренние и добрые пожелания, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу – постоянного прогресса и процветания под Вашим мудрым руководством".