Король Бахрейна направил письмо президенту Азербайджана

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Ваше превосходительство.
Имею честь от имени Правительства и народа Королевства Бахрейн и от себя лично передать Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей дружественной страны – Дня Республики.
Пользуясь случаем, передаю Вашему превосходительству самые искренние и добрые пожелания, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу – постоянного прогресса и процветания под Вашим мудрым руководством".