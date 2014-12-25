Корея реализует в Азербайджане новые проекты по проблемам вынужденных переселенцев

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов принял чрезвычайного и полномочного посла Кореи в Азербайджане Чой Сук Ина. Об этом сообщили Report в пресс-службе структуры.

На встрече, посвященной, в основном, обсуждению будущего сотрудничества в связи с беженцами и вынужденными переселенцами, Али Гасанов отметил, что взаимоотношения Кореи и Азербайджана строятся на хорошей основе, а политические, экономические, культурные и образовательные связи расширяются, и выразил уверенность в том, что межправительственные отношения и впредь будут продолжаться и развиваться.

Али Гасанов рассказал, что после завоевания независимости Азербайджан столкнулся с такой серьезной проблемой как нагорно-карабахский конфликт, в урегулировании которого до сих пор нет никаких продвижений, а также выразил сожаление по поводу того, что мировая общественность и сильные государства не оказывают давление на Армению и закрывают глаза на несправедливость.

Заместитель премьер-министра отметил, что до настоящего времени за счет средств Государственного нефтяного фонда построены 89 современных поселков, улучшены жилищно-бытовые условия более 240 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев.

Корейский дипломат, выразивший признательность за прием и всестороннюю информацию, отметил, что еще в прошлом году на территории Агджабединского района он встречался с вынужденными переселенцами, проживающими в Евлахе, Гяндже и Мингячевире, им были реализованы проекты по типу проведения различных конкурсов с получением призов в школах каждого из трех районов.

Посол Чой Сук Ин также отметил, что посольством принято решение о реализации новых проектов по оказанию помощи вынужденным переселенцам, и в связи с этим достигнута договоренность с действующими в Азербайджане корейскими компаниями.