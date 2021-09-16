Посол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества

Экономические области сотрудничества, такие как торговля, являются наиболее перспективными для дальнейшего и непрерывного развития сотрудничества между Южной Кореей и Азербайджаном.

Экономические cферы, такие как торговля, являются наиболее перспективными для дальнейшего и непрерывного развития сотрудничества между Южной Кореей и Азербайджаном.

Об этом в интервью Report заявил посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп.

По его словам, Азербайджан, является одной из наиболее интересных стран для корейских компаний, поскольку страна богата природными ресурсами и обладает большим потенциалом для дальнейшего и непрерывного развития сотрудничества.

"Азербайджан богат природными ресурсами, которыми Южная Корея очень бедна, но которая в свою очередь хороша в ведении бизнеса. Особенно в областях, связанных с энергетикой и природными ресурсами, мы видим большой потенциал для сотрудничества", - сказал посол.

В качестве примера сотрудничества в энергетической сфере, посол перечислил несколько совместных проектов, в том числе участие корейских компаний в проекте Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR GPC.

"Мы всегда видим возможности для участия в любых проектах, которые объявляет правительство Азербайджана или SOCAR", - сказал Ким Тонг Оп.

Он отметил, что трудно определить только одну область для сотрудничества, потому что все они так же важны, как и экономический сектор.

"Я всегда придавал большое значение человеческим обменам: таким как стипендиальные программы, программы обмена студентами. Очень приятно видеть, что эти программы развиваются между нашими двумя странами", - добавил Ким Тонг Оп.

Что касается развития отношений в политической сфере, посол особо отметил недавний визит в Баку делегации во главе с председателем Национального собрания Республики Корея Пак Бён Соком, который был принят Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Он отметил, что Президент Азербайджана на встрече проявил большую заинтересованность в развитии отношений между Южной Кореей и Азербайджаном.

По словам посла, большинство проектов между странами осуществляются между отдельными предприятиями при государственной поддержке.

В этой связи посол Ким Тонг Оп особо выделил проект KOICA (Корейское агентство международного сотрудничества) с Постоянным представительством в Азербайджане. Обычно KOICA придает большое значение образованию, развитию и человеческим ресурсам, а также инфраструктурным проектам.

Кроме того, Корейский Университет Инха год назад уже подписал соглашение о программе признания двойного диплома с Бакинским инженерным университетом. Программа уже стартовала в сентябре прошлого года. Так что есть много азербайджанских студентов, которые изучают корейскую культуру и язык.

Что касается влияния пандемии на сотрудничество между двумя странами, посол сказал, что COVID-19 самым непосредственным образом повлиял на туризм.

"В 2019 году число корейских туристов, посетивших Азербайджан, достигло 9 тысяч. Мы ожидали, что в 2020 году их число достигнет 10 тысяч, но из-за пандемии коронавируса эти показатели снизились", - сказал Ким Тонг Оп.

Он отметил, что, когда ситуация с пандемией завершится, туризм должен стать тем сектором, который будет быстро восстанавливаться.

"Пандемия COVID-19 все еще не закончилась, поэтому немного рано говорить о постпандемийной ситуации. Недавний визит председателя Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сока в Азербайджан показал, что, как только придет время, мы готовы нормализовать наши проекты сотрудничества и программы обмена",- добавил посол.

Он также прокомментировал процесс восстановления освобожденных территорий Азербайджана. По его словам, несколько корейских компаний уже связались с Министерством энергетики Азербайджана для участия в проектах по восстановлению инфраструктуры освобожденных районов, особенно в проекте "Зеленой энергетической зоны".

"Это означает, что в ближайшее время мы можем ожидать очень хороших результатов. Правительство Азербайджана придает большое значение этому проекту, и мы также присоединяемся к этим усилиям. Всякий раз, когда корейские компании запрашивают какую-либо информацию для участия в каком-нибудь проекте, посольство предоставляет ее", - сказал посол Ким Тонг Оп.

Посол сообщил, что в начале июля 2021 года он посетил Шушу, а также осмотрел строительную площадку международного аэропорта Физули.

"На описание моих впечатлений уйдет несколько часов. Это была уникальная возможность увидеть самый красивый город Карабаха", - сказал посол, описывая свои впечатления о Шуше.

Также посол прокомментировал быстрые темпы строительства международного аэропорта в Физули. Он отметил, что первым испытательным полетом в аэропорт Физули 5 сентября 2021 года Азербайджан показал, что делает все для выполнения своих обещаний.

"Это еще более повышает доверие зарубежных стран к правительству и народу Азербайджана. Азербайджан показал, что вы выполняете то, о чем говорите", - заключил он.