Корейские компании приглашены к участию в проектах на освобожденных территориях Азербайджана

"Наши страны связывают дружественные связи, отношения Кореи и Азербайджана последовательно и успешно развиваются"

"Наши страны связывают дружественные связи, отношения Кореи и Азербайджана последовательно и успешно развиваются".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принявший 19 августа делегацию во главе с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Бён Соком.

"В то же время корейские компании участвуют в Азербайджане в различных сферах, реализуют различные проекты. Конечно, уверен, что в будущем наши экономические и торговые связи еще больше будут развиваться. Мы пригласили корейские компании в проекты, которые будут реализованы на освобожденных территориях. Я уже неоднократно говорил, что в этих проектах примут участие компании дружественных для Азербайджана стран. Объем выполняемых работ очень велик", - подчеркнул глава государства.