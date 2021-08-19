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Корейские компании приглашены к участию в проектах на освобожденных территориях Азербайджана

Корейские компании приглашены к участию в проектах на освобожденных территориях Азербайджана "Наши страны связывают дружественные связи, отношения Кореи и Азербайджана последовательно и успешно развиваются"
Внешняя политика
19 августа 2021 г. 12:47
Корейские компании приглашены к участию в проектах на освобожденных территориях Азербайджана
Ильхам Алиев

"Наши страны связывают дружественные связи, отношения Кореи и Азербайджана последовательно и успешно развиваются".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принявший 19 августа делегацию во главе с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Бён Соком.

"В то же время корейские компании участвуют в Азербайджане в различных сферах, реализуют различные проекты. Конечно, уверен, что в будущем наши экономические и торговые связи еще больше будут развиваться. Мы пригласили корейские компании в проекты, которые будут реализованы на освобожденных территориях. Я уже неоднократно говорил, что в этих проектах примут участие компании дружественных для Азербайджана стран. Объем выполняемых работ очень велик", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Korean companies invited to take part in projects in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Koreya şirkətlərini azad edilmiş torpaqlarda icra olunacaq layihələrə dəvət etmişik"

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