Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на референдуме в Казахстане назначен Сабир Гаджиев

По предложению Милли Меджлиса Азербайджана координатором группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, участвующих в мониторинге республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республ

По предложению Милли Меджлиса Азербайджана координатором группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, участвующих в мониторинге республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, назначен заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Сабир Гаджиев.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МПА СНГ, соответствующее распоряжение сегодня подписала Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

В настоящее время идет формирование мониторинговой группы из числа представителей национальных парламентов государств — участников МПА СНГ, сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.

5 мая 2022 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию страны. По словам главы государства, конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели. Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством.