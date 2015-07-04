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    Координатор проектов ОБСЕ в Баку прекратил свою деятельность в Азербайджане

    ОБСЕ остается открытым к другим формам сотрудничества с Азербайджаном

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Координатор проектов ОБСЕ в Баку прекратил свою деятельность в Азербайджане с сегодняшнего дня. Об этом Report заявили в пресс-службе ОБСЕ.

    "ОБСЕ остается открытым к другим формам сотрудничества с Азербайджаном", - заявили в пресс-службе организации.

    Офис координатор проектов ОБСЕ в Баку прекращает свою деятельность в связи с приостановкой в прошлом месяце со стороны Азербайджана "Меморандума о взаимопонимании касательно координатора проектов в Баку" , подписанный правительством Азербайджана и ОБСЕ.

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