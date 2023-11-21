Рок Хаокас: Новая Каледония высоко оценивает деятельность Бакинской инициативной группы

Новая Каледония высоко оценивает деятельность Бакинской инициативной группы (БИГ).

Новая Каледония высоко оценивает деятельность Бакинской инициативной группы (БИГ).

Как передает Report, об этом заявил координатор по внешним вопросам профсоюза эксплуатируемых и канакских рабочих Рок Хаокас на конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"В прошлом месяце в Баку была принята декларация, последующие месяцы и годы мы должны быть верны этим принципам",- сказал он, высоко оценив поддержку Азербайджаном борьбы против колониализма.

"Мы видим политическую волю Азербайджана для достижения справедливости", добавил он.

20 октября в Баку состоялась международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой. В ней приняли участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.