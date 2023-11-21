О нас

Рок Хаокас: Новая Каледония высоко оценивает деятельность Бакинской инициативной группы

Рок Хаокас: Новая Каледония высоко оценивает деятельность Бакинской инициативной группы Новая Каледония высоко оценивает деятельность Бакинской инициативной группы (БИГ).
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 13:56
Рок Хаокас: Новая Каледония высоко оценивает деятельность Бакинской инициативной группы

Новая Каледония высоко оценивает деятельность Бакинской инициативной группы (БИГ).

Как передает Report, об этом заявил координатор по внешним вопросам профсоюза эксплуатируемых и канакских рабочих Рок Хаокас на конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"В прошлом месяце в Баку была принята декларация, последующие месяцы и годы мы должны быть верны этим принципам",- сказал он, высоко оценив поддержку Азербайджаном борьбы против колониализма.

"Мы видим политическую волю Азербайджана для достижения справедливости", добавил он.

20 октября в Баку состоялась международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой. В ней приняли участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rok Xaokas: “Yeni Kaledoniya Bakı Təşəbbüs Qrupunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir”
Версия на английском языке Rock Haocas: New Caledonia praises activities of Baku Initiative Group

Самое читаемое

На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi