Рок Хаокас: Новая Каледония высоко оценивает деятельность Бакинской инициативной группы

Новая Каледония высоко оценивает деятельность Бакинской инициативной группы (БИГ).
Как передает Report, об этом заявил координатор по внешним вопросам профсоюза эксплуатируемых и канакских рабочих Рок Хаокас на конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.
"В прошлом месяце в Баку была принята декларация, последующие месяцы и годы мы должны быть верны этим принципам",- сказал он, высоко оценив поддержку Азербайджаном борьбы против колониализма.
"Мы видим политическую волю Азербайджана для достижения справедливости", добавил он.
20 октября в Баку состоялась международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой. В ней приняли участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.
Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.
БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.