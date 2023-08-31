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Координационный совет азербайджанцев Швеции призвал международное сообщество поддержать мирные усилия Азербайджана

Координационный совет азербайджанцев Швеции призвал международное сообщество поддержать мирные усилия Азербайджана 18:16
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 18:49
Координационный совет азербайджанцев Швеции призвал международное сообщество поддержать мирные усилия Азербайджана

Азербайджанская община, действующая в Королевстве Швеция, обратилась к международной общественности в связи с поддержкой мирных усилий нашей страны.

В Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой сообщили Report, что в заявлении, адресованном Координационным советом азербайджанцев Швеции штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве, говорится, что шведы азербайджанского происхождения испытывают глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией в регионе Южного Кавказа в результате недопустимых действий реваншистски настроенных сил в Армении и армянской диаспоры.

В заявлении было отмечено, что в результате оккупационной политики Армении в течение 30 лет Карабахский регион Азербайджана превратился в руины, а актуальные проблемы, возникшие после войны 2020 года, остаются не разрешенными.

В результате закладки вооруженными силами Армении мин на сегодняшний день погибло и ранено более 300 невинных гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана.

Координационный совет азербайджанцев Швеции призвал оказать практическую поддержку миролюбивой позиции Азербайджана, вложившего в регион многомиллиардные инвестиции с целью реализации крупномасштабных проектов восстановления и реконструкции в освобожденном от оккупации Карабахе, и содействовать конструктивному диалогу между сторонами.

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Версия на азербайджанском языке İsveç Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası beynəlxalq ictimaiyyəti Azərbaycanın sülh səylərini dəstəkləməyə çağırıb

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