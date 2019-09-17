Хикмет Гаджиев: Контракт века заложил основу успешной энергетической политики Азербайджана

"Контракт века" заложил основу успешной энергетической политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам на семинаре по случаю подписания "Контракта века" заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Несмотря на то, что Азербайджан был богат углеводородами, он не получал необходимой пользы от этих богатств. Подписание "Контракта века" позволило Азербайджану получать выгоду от своих запасов энергоресурсов. Контракт века заложил основу успешной энергетической политики Азербайджана"-, сказал он.

По его словам, этот контракт также послужил обеспечению региональной и глобальной энергобезопасности.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК).

14 сентября этого года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Statoil - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, Itochu- 3,65% и ONGC VideshLtd. (OVL) - 2,31%.