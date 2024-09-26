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Контактная группа ОИС в Европе проинформирована об инициативах Баку по борьбе с исламофобией

Контактная группа ОИС в Европе проинформирована об инициативах Баку по борьбе с исламофобией Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов выступил на заседании Контактной группы по мусульманам в Европе Организации исламской солидарности (ОИС) и предоставил информацию об инициативах Баку по борьбе с исламофобией.
Внешняя политика
26 сентября 2024 г. 05:40
Контактная группа ОИС в Европе проинформирована об инициативах Баку по борьбе с исламофобией

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов выступил на заседании Контактной группы по мусульманам в Европе Организации исламской солидарности (ОИС) и предоставил информацию об инициативах Баку по борьбе с исламофобией.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, выступая в Нью-Йорке в Контактной группе по мусульманам в Европе ОИС, предоставил информацию об инициативах Азербайджана по борьбе с растущими угрозами, включая нетерпимость, расизм, ксенофобию и исламофобию", - говорится в сообщении дипведомства в соцсети Х.

Было отмечено, что международные мероприятия, организованные Азербайджаном в рамках Бакинского процесса, посвященного межкультурному диалогу, являются ярким примером приверженности нашей страны продвижению диалога между различными общинами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN rəsmisi Avropada Müsəlmanlar üzrə Təmas Qrupunda Bakının islamofobiya ilə mübarizə təşəbbüslərindən danışıb

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