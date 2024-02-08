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Консул: В здании посольства в Вашингтоне созданы все условия для голосования

Консул: В здании посольства в Вашингтоне созданы все условия для голосования В здании посольства Азербайджана в Вашингтоне (США) созданы все условия для проведения голосования на внеочередных президентских выборах.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 02:43
Консул: В здании посольства в Вашингтоне созданы все условия для голосования

В здании посольства Азербайджана в Вашингтоне (США) созданы все условия для проведения голосования на внеочередных президентских выборах.

Об этом американскому бюро Report заявил консул Азербайджана в Вашингтоне Джейхун Новрузов.

По его словам, в здании посольства действует избирательный участок №43, созданный при Ясамальском третьем избирательном округе №17.

"175 граждан, состоящих на консульском учете, уже воспользовались избирательным правом. В числе проголосовавших студенты, в том числе приехавшие в Вашингтон из соседних городов, а также граждане Азербайджана, находящиеся в США в деловой поездке или в гостях. Среди них есть те, кто приехал из Мэриленда, Нью-Йорка, Филадельфии, Нью-Джерси, чтобы проголосовать".

Консул отметил, что в процессе голосования не зафиксировано нарушений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKonsul: “Səfirlikdə seçicilərin sərbəst səs vermələri üçün hər cür şərait yaradılıb”

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