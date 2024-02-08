Консул: В здании посольства в Вашингтоне созданы все условия для голосования

В здании посольства Азербайджана в Вашингтоне (США) созданы все условия для проведения голосования на внеочередных президентских выборах.

В здании посольства Азербайджана в Вашингтоне (США) созданы все условия для проведения голосования на внеочередных президентских выборах.

Об этом американскому бюро Report заявил консул Азербайджана в Вашингтоне Джейхун Новрузов.

По его словам, в здании посольства действует избирательный участок №43, созданный при Ясамальском третьем избирательном округе №17.

"175 граждан, состоящих на консульском учете, уже воспользовались избирательным правом. В числе проголосовавших студенты, в том числе приехавшие в Вашингтон из соседних городов, а также граждане Азербайджана, находящиеся в США в деловой поездке или в гостях. Среди них есть те, кто приехал из Мэриленда, Нью-Йорка, Филадельфии, Нью-Джерси, чтобы проголосовать".

Консул отметил, что в процессе голосования не зафиксировано нарушений.