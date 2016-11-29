Консульский отдел посольства Мексики приступил к выдаче виз для граждан Азербайджана

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Консульский отдел посольства Мексики в Баку приступил к выдаче виз для граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Мексики Родриго Лабардини журналистам.

«Туризм – важный сектор для всех стран, в том числе и для Азербайджана, и для Мексики, которая способствует экономическому развитию. Важный элемент развития наших стран – это выдача виз», - заявил Р.Лабардини.

По его словам, Мексику ежегодно посещают 32 млн туристов, в результате чего страна занимает девятое место по потоку туристов в мире.

Он подчеркнул, что консульский отдел работает с сентября 2015 года.

Р.Лабардини подчеркнул, что посольство выдает ряд виз – бизнес, студенческие, туристические, которые различаются сроком пребывания и требованиями.

«Получение туристической визы займет два-три дня. Туристическая виза неоднократная и выдается на шесть месяцев. Стоимость визы - 36 долларов США. Количество дней пребывания определяется по прибытию в миграционной службе Мексики», - отметил посол, добавив, что в случае наличия шенгенской либо американской визы, необходимости в получении мексиканской визы нет.

По его словам, в прошлом году 148 граждан Азербайджана уже посетили Мексику и некоторые из них готовы повторно посетить страну. «У нас есть вся необходимая аппаратура для снятия биометрических параметров въезжающих», - добавил Р. Лабардини.