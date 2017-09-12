 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Консульский отдел посольства Азербайджана в Польше не будет работать 13 дней

    Консульский отдел будет закрыт по техническим причинам© Saskakepa.waw.pl

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Консульский отдел посольства Азербайджана в Польше не будет работать 13 дней.

    Как сообщили Report в пресс-службе посольства, диппредставительство с 12 по 25 сентября не будет принимать визовые обращения.

    Точная причина временного закрытия Консульского отдела посольства не разглашается. В дипмиссии отметили, что это связано с техническими причинами.

    Согласно сообщению, с 26 сентября будет восстановлен прием визовых обращений.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi