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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Консульский отдел посольства Азербайджана в Польше не будет работать 13 дней.

Как сообщили Report в пресс-службе посольства, диппредставительство с 12 по 25 сентября не будет принимать визовые обращения.

Точная причина временного закрытия Консульского отдела посольства не разглашается. В дипмиссии отметили, что это связано с техническими причинами.

Согласно сообщению, с 26 сентября будет восстановлен прием визовых обращений.