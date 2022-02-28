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Конгрессмены США выступили с заявлением в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

Конгрессмены США выступили с заявлением в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида Член Палаты представителей США от Аризоны, республиканец Пол Госар, выступил с заявлением по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
28 февраля 2022 г. 08:06
Конгрессмены США выступили с заявлением в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

Член Палаты представителей США от Аризоны, республиканец Пол Госар, выступил с заявлением по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах, член Конгресса сказал, что увековечена еще одна печальная история, прошло 30 лет со дня Ходжалинской трагедии 26 февраля 1992 года.

Госар сообщил, что во время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта 26 февраля 1992 года зафиксирован трагический случай, когда в Ходжалы было убито 613 мирных жителей.

Конгрессмен отметил, что невозможно изменить то, что произошло, но можно почтить память жертв и напомнить всему миру, что нападения на мирных жителей никогда не будут приняты.

Также с заявлением в связи с 30-летием Ходжалинского геноцида выступил и демократ Палаты представителей США, сопредседатель Рабочей группы по Азербайджану Стив Коэн из Теннесси.

Говоря о Ходжалинском геноциде, конгрессмен сказал, что отмечается 30-летие убийства сотен азербайджанцев в Карабахском регионе Азербайджана: 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, были зверски убиты. 8 семей полностью уничтожены. 130 детей потеряли одного из родителей, а 25 детей потеряли обоих родителей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ Konqresmenləri Xocalı soyqırımının ildönümü münasibətilə bəyanat yayıblar

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