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Конгрессмен США выступил с заявлением по случаю 33-й годовщины 20 Января

Конгрессмен США выступил с заявлением по случаю 33-й годовщины 20 Января Сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, демократ Стив Коэн, представляющий штат Теннесси в Палате представителей, выступил с заявлением в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 января.
Внешняя политика
26 января 2023 г. 02:22
Конгрессмен США выступил с заявлением по случаю 33-й годовщины 20 Января

Сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, демократ Стив Коэн, представляющий штат Теннесси в Палате представителей, выступил с заявлением в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 января.

Как передает местное бюро Report, в нем упоминается "Черная январская ночь", одна из самых трагических событий в истории Азербайджана. Так, 20 января 1990 года советские военные формирования в составе 26 тысяч человек, вооруженные тяжелой техникой, открыли огонь по гражданским лицам, вышедшим на мирную демонстрацию в Баку, в результате этого нападения погибли и получили ранения сотни людей.

Подчеркнуто, что в результате этих беспощадных действий погибло 147 жителей, ранено 800, арестован 841, пропали без вести 5 человек.

Он выразил соболезнования семьям шехидов, павших за независимость Азербайджана. В заявлении также отмечалось, что азербайджанский народ не сломился перед лицом этих беспощадных действий и в 1991 году продолжил борьбу за независимость.

В документе подчеркивалось, что Соединенные Штаты были одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана, и что они установили дипломатические отношения 28 февраля 1992 года, которые продолжаются до сих пор.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresinin üzvü 20 Yanvar faciəsinin 33-cü ildönümü ilə bağlı bəyanat verib

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