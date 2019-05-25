Конгрессмен: Азербайджан является надежным союзником США

Конгрессмен Соединенных Штатов Америки Генри Куэллар направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас и народ Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Азербайджанская Республика, являющаяся надежным союзником Соединенных Штатов Америки, входит в число первых стран, оказавших решительную поддержку США в глобальной борьбе против терроризма.

США высоко оценивают устойчивое сотрудничество между нашими странами в области миротворческих операций и энергетических инициатив, а также имеющее важное значение торговое партнерство.

Выражаю Вам и народу Азербайджана признательность за наше партнерство и постоянную приверженность идеалам свободы. От имени Соединенных Штатов Америки еще раз поздравляю Вас по случаю 101-й годовщины Дня Республики".