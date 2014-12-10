Конгресс СЕ: Приглашение наблюдать за выборами в Азербайджане не было направлено своевременно

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Приглашение наблюдать за муниципальными выборами в Азербайджане не было направлено в Конгресс местных и региональных властей Совета Европы своевременно". Об этом Report заявили в пресс-службе Конгресса, комментируя вопрос о том, направит ли Конгресс местных и региональных властей наблюдательную миссию на предстоящие в Азербайджане 23 декабря муниципальные выборы.

В пресс-службе отметили, что для того, чтобы выслать миссию наблюдателей на выборы, необходимо сначала получить приглашение от страны, после чего принимается соответствующее решение и наблюдение за выборами включается в повестку деятельности Конгресса.

В связи с несвоевременным приглашением, данный вопрос пока не был включен в повестку.

Напомним, как ранее сообщал Report, Центральная избирательная комиссия Азербайджана направила в Конгресс местных и региональных властей Совета Европы приглашение принять участие в наблюдении за муниципальными выборами.