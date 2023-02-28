Конгресс Перу принял заявление в связи с Ходжалинским геноцидом

Конгресс (парламент) Перу принял заявление в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Конгресс (парламент) Перу принял заявление в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, в парламенте южноамериканской страны почтили память жертв геноцида, совершенного армянами против азербайджанцев в городе Ходжалы. В мероприятии приняли участие члены межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан, аккредитованные в Перу послы и сотрудники посольств, представитель высших учебных заведений и местных СМИ.

Сначала минутой молчания была почтена память жертв геноцида.

Затем выступил сотрудник азербайджанского посольства Мехти Мамедов. Он проинформировал участников мероприятия об истории Ходжалинского геноцида и армянской агрессии. Дипломат отметил, что крайне важно не забывать об этой кровавой резне и ее горьких последствиях, привлечь к ответственности виновных и не допустить подобных трагедий в будущем.

М.Мамедов сообщил, что Ходжалинской трагедии была дана должная правовая оценка, парламенты ряда стран приняли документы о признании Ходжалинского геноцида, в том числе Конгресс Перу. Сотрудник посольства выразил признательность перуанской стороне за справедливую позицию и солидарность в этом вопросе.

Выступивший затем член межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан Конгресса Луис Артуро Алегрия Гарсия выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с погибшими в Ходжалы мирными жителями, и подчеркнул важность привлечения виновных к ответственности, чтобы подобные трагедии больше не повторялись. Отметив, что Ходжалинский геноцид оставил глубокий след в памяти азербайджанского народа, он зачитал текст заявления, принятого Конгрессом Перу в связи с 31-й годовщиной трагедии.

В документе также приведена отсылка к заявлению, принятому перуанским парламентом в 2013, где осуждается Ходжалинский геноцид.

Было отмечено, что Перу не может оставаться равнодушным к Ходжалинской трагедии, которая является болезненной страницей для Азербайджана. Подчеркивается, что народы двух стран должны работать вместе, чтобы эта кровавая резня не повторилась в истории ни одной страны, а в мире восторжествовала справедливость.

В ходе мероприятия был показан документальный фильм о Ходжалинском геноциде, участникам были вручены брошюры и материалы об истории этой кровавой трагедии.

Напомним, что Конгресс Перу принял заявление по случаю годовщины Ходжалинского геноцида в прошлом году.