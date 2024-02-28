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Конгресс Перу принял заявление в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Конгресс Перу принял заявление в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида Конгресс Перу принял заявление по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
28 февраля 2024 г. 12:27
Конгресс Перу принял заявление в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Конгресс Перу принял заявление по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике.

В документе подчеркивается, что произошедший акт геноцида был полностью задокументирован многочисленными международными правозащитными организациями и отмечен Human Rights Watch как "самое кровавое массовое убийство, совершенное во время конфликта".

Кроме того, в заявлении содержится ссылка на принятый Конгрессом Перу в 2013 году документ, требующий справедливости для жертв Ходжалинского геноцида.

В документе, в частности, содержится призыв к международной общественности оказать поддержку таким странам, как Азербайджан, которые сталкиваются с проблемой мин, с целью устранения этой серьезной угрозы и защиты жизни невинных людей.

Напомним, что в прошлом году Конгресс Перу также принял заявление в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPeru Konqresi Xocalı Soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəyanat qəbul edib

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