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Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня Победы Азербайджана

Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня Победы Азербайджана По инициативе члена перуанского Конгресса Хосе Энрике Оре Конгресс принял заявление по случаю третьей годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне.
Внешняя политика
15 ноября 2023 г. 06:02
Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня Победы Азербайджана

По инициативе члена перуанского Конгресса Хосе Энрике Оре Конгресс принял заявление по случаю третьей годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в этой стране.

В документе отмечается, что в результате победы в Отечественной войне в 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. В заключение передаются поздравления братскому азербайджанскому народу по случаю 8 ноября – Дня Победы и выражаются соболезнования в связи с погибшими.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPeru Konqresi Azərbaycanın Zəfər Günü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib

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