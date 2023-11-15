Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня Победы Азербайджана

По инициативе члена перуанского Конгресса Хосе Энрике Оре Конгресс принял заявление по случаю третьей годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне.

По инициативе члена перуанского Конгресса Хосе Энрике Оре Конгресс принял заявление по случаю третьей годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в этой стране.

В документе отмечается, что в результате победы в Отечественной войне в 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. В заключение передаются поздравления братскому азербайджанскому народу по случаю 8 ноября – Дня Победы и выражаются соболезнования в связи с погибшими.