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Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня памяти Азербайджана

Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня памяти Азербайджана По инициативе председателя межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан, члена Перуанского Конгресса Хосе Энрике Орена, Конгресс принял заявление по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 08:04
Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня памяти Азербайджана

По инициативе председателя межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан, члена Перуанского Конгресса Хосе Энрике Орена, Конгресс принял заявление по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, в документе говорится, что в 2020 году, после почти 30 лет оккупации Арменией международно признанных территорий, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и обеспечил безопасное возвращение около миллиона вынужденных переселенцев в свои родные края.

В завершение народу Азербайджана были выражены глубокие соболезнования в память всех шехидов, сражавшихся за свободу своей Родины.

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Версия на азербайджанском языке Peru Konqresi 27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı bəyanat qəbul edib

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