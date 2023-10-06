Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня памяти Азербайджана

По инициативе председателя межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан, члена Перуанского Конгресса Хосе Энрике Орена, Конгресс принял заявление по случаю 27 сентября - Дня памяти.

По инициативе председателя межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан, члена Перуанского Конгресса Хосе Энрике Орена, Конгресс принял заявление по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, в документе говорится, что в 2020 году, после почти 30 лет оккупации Арменией международно признанных территорий, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и обеспечил безопасное возвращение около миллиона вынужденных переселенцев в свои родные края.

В завершение народу Азербайджана были выражены глубокие соболезнования в память всех шехидов, сражавшихся за свободу своей Родины.