Конгресс Перу принял заявление по случаю 107-й годовщины независимости Азербайджана

09:01 Конгресс Перу принял заявление с поздравлением азербайджанцам всего мира по случаю 107-й годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики.

Конгресс Перу принял заявление, в котором поздравил азербайджанцев всего мира по случаю 107-й годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики.

Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике.

В заявлении отмечается, что Азербайджанская Демократическая Республика являлась первой демократией на Востоке, республикой, обеспечивающей равные права всем своим гражданам. Подчеркивается, что в Азербайджане все религии и этнические группы живут в условиях мира и спокойствия.

Кроме этого, в заявлении приветствуется восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в результате деоккупации территорий, а также усилия официального Баку по достижению прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе, восстановлению стабильности и безопасности.

Отмечается, что все азербайджанцы мира отмечают 28 мая как национальный праздник Азербайджана и помнят о роли своих предков в распространении демократии по всему Кавказскому региону, Средней Азии и Ближнему Востоку.

Подчеркивается, что Азербайджан является важным партнером для Перу.