Конгресс Перу принял заявление о восстановлении независимости Азербайджана

По инициативе члена Конгресса Перу Хосе Энрике Орена Конгресс принял заявление по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.

По инициативе члена Конгресса Перу Хосе Энрике Орена Конгресс принял заявление по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.

Об этом Report сообщили в Посольстве Азербайджана в Мексике.

В заявлении говорится, что Азербайджанская Демократическая Республика, первая парламентская республика на мусульманском Востоке, была создана 28 мая 1918 года, а два года спустя АДР была оккупирована большевиками, но азербайджанский народ не забыл своего исторического наследия государственности, завоевав независимость во второй раз в 1991 году, объявив ​​правопреемницей АДР. 18 октября 1991 года «братская страна Азербайджан отметила 30-летие восстановления своей независимости».

В документе говорится, что Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет за 30 лет, а также признан международным сообществом как образцовая страна для сосуществования различных религий и культур.

В завершение выражаются искренние поздравления азербайджанскому народу с 30-летием восстановления независимости.