Конгресс Перу поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Конгресс Перу, по инициативе председателя межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан Гильермо Алиага, принял поздравительное заявление, адресованное азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз

Конгресс Перу, по инициативе председателя межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан Гильермо Алиага, принял поздравительное заявление, адресованное азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, в документе говорится, что 21 марта братская страна отметила Новруз - один из старейших праздников в Азербайджане, который занимает особое место в культуре и сердце народа.

Отмечается, что Новруз олицетворяет приход весны и пробуждение природы, известен своими древними и красивыми праздничными традициями, продвигает ценности мира, примирения, солидарности и добрососедства, тем самым способствуя сохранению культурного разнообразия и укрепление дружеских отношений между народами и сообществами.

Напомним, что праздник Новруз был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2009 году, а 21 марта 2010 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила "Международным днем ​​Новруза".