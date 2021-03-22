О нас
Report Georgia
Аудио новости

Конгресс Перу поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Конгресс Перу поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз Конгресс Перу, по инициативе председателя межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан Гильермо Алиага, принял поздравительное заявление, адресованное азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз
Внешняя политика
22 марта 2021 г. 07:56
Конгресс Перу поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Конгресс Перу, по инициативе председателя межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан Гильермо Алиага, принял поздравительное заявление, адресованное азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, в документе говорится, что 21 марта братская страна отметила Новруз - один из старейших праздников в Азербайджане, который занимает особое место в культуре и сердце народа.

Отмечается, что Новруз олицетворяет приход весны и пробуждение природы, известен своими древними и красивыми праздничными традициями, продвигает ценности мира, примирения, солидарности и добрососедства, тем самым способствуя сохранению культурного разнообразия и укрепление дружеских отношений между народами и сообществами.

Напомним, что праздник Новруз был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2009 году, а 21 марта 2010 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила "Международным днем ​​Новруза".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Peru Konqresi Azərbaycan xalqını təbrik edib - BƏYANAT

Новости партнеров

Самое читаемое

Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
15 марта 2021 г. 17:25
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
16 марта 2021 г. 08:46
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
19 марта 2021 г. 15:00
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
17 марта 2021 г. 16:26
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
19 марта 2021 г. 16:04
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
15 марта 2021 г. 17:51
Скончалась заразившаяся COVID-19 учительница начальных классов
Скончалась заразившаяся COVID-19 учительница начальных классов
18 марта 2021 г. 15:36
В Азербайджане помилованы трое приговоренных к пожизненному заключению
В Азербайджане помилованы трое приговоренных к пожизненному заключению
18 марта 2021 г. 16:48
Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 1000
Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 1000
16 марта 2021 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi