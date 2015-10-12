Конгресс Гватемалы принял резолюцию, осуждающую агрессию Армении в отношении Азербайджана

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Конгресс Гватемалы принял резолюцию, осуждающую агрессию Армении в отношении Азербайджане, а также Ходжалинский геноцид.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Азербайджана, Конгресс Гватемалы большинством голосов принял резолюцию, осуждающую оккупацию суверенных земель Азербайджана и военную агрессию со стороны Армении, а также призывающую Армению к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках международных правовых норм и соответствующих резолюций ООН.

В резолюции осуждается акт геноцида против мирного населения города Ходжалы, произошедший 26 февраля 1992 года.

В документе также указывается на резолюции Совета Безопасности ООН относительно армяно-азербайджанского конфликта, призывающие стороны конфликта к диалогу, выработке механизма его урегулирования, требующих уважения к принципу территориальной целостности в рамках международно признанных границ.

Наряду с этим, Гватемала, как член ООН, посредством резолюции выразила приверженность обеспечению универсальных ценностей в рамках уважения к международному праву.