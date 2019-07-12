 Наверх

Замглавы МИД Грузии: Конфликты в странах-участницах "Восточного партнерства" мешают общему развитию

Конфликты в странах "Восточного партнерства" мешают развитию

"Конфликты в странах-участницах программы "Восточное партнерство" Евросоюза мешают общему развитию". 

Об этом в заявлении грузинскому бюро Report сказал замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия

По его словам, инициатива "Восточного партнерства" очень важна: "Программа предоставляет странам-участницам дополнительные возможности. Естественно, в случае отсутствия конфликтов, в странах-партнерах могли бы осуществить еще большее количество программ и проектов".  

Лаша Дарсалия отметил о тесном сотрудничестве Азербайджана и Грузии в рамках программы "Восточное партнерство": "Азербайджан и Грузия интенсивно сотрудничают как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Любой многосторонний формат является дополнительной возможностью для еще большего укрепления сотрудничества между двумя странами". 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!