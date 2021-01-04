Конфликт в сфере исторических дискуссий еще не закончился

Фархад Джаббаров: Слышат нас армяне или нет, но мир должен знать правду

Уходящий год был однозначно трудным для всего человечества и для нашей страны в том числе. Но победа в Отечественной войне, положившая конец многолетней армянской оккупаций наших земель, свела на нет все невзгоды. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал историческим это событие. Ученые только начинают осмысливать случившееся с точки зрения исторических перспектив. Какими будут в дальнейшем азербайджано-армянские отношения, зависит и от того, как будут исследоваться эти отношения наукой. Своим видением этого процесса и другими аспектами изучения истории с Report поделился доктор философии по истории Фархад Джаббаров.

- Азербайджано-армянские отношения подверглись переосмыслению, что естественно, поскольку годы обретения Азербайджаном независимости совпали с агрессией Армении против нашей страны. Блистательной победой азербайджанской армии армянской оккупации был положен конец. Как вы считаете, должна ли эта тема оставаться number one и как она должна сейчас подаваться?

-Я считаю, что мы должны знать историю, помнить ее для того, чтобы не допускать ошибок в будущем. Мне близко мнение о том, что Германия сегодня взаимодействует и дружит со странами, против которых воевала в двух войнах. Однако есть один момент, который мне представляется принципиально важным. Я думаю, что это произошло не потому, что страны, подвергшиеся германской оккупации, решили забыть все плохое в прошлом и построить отношения с Германией заново. Мне кажется, в большей степени это произошло из-за того, что Германия сама себя осудила и отказалась от своих гегемонистских устремлений. Но хотя прошло почти два месяца после прекращения военных действий в Карабахе, в армянском обществе мы не наблюдаем никакого переосмысления, и даже некоторые умудряются говорить о реванше. Поэтому я считаю, что еще долгое время в целом тема армяно-азербайджанских отношений будет оставаться приоритетной в наших исследованиях.

Хочу обратить внимание на один момент в наших исследованиях этих отношений. Мы изучаем все периоды нашей истории, связанные с армянами, - их переселение, первый конфликт в 1905 году, геноцид 1918 года и так далее до карабахского конфликта, т.е. сегодняшнего дня. Но, к сожалению, мы не подходим целостно к армяно-азербайджанским отношениям. У азербайджанцев никогда не было конфликтов с христианами, которые были в доисламском Азербайджане, не было конфликтов ни с грузинами, ни с русскими, ни немцами, ни с другими этносами. Почему это произошло с армянами? Была же какая-то причина. И она известна. В 1905 году, когда произошел первый межэтнический конфликт, наши общественные деятели в своих выступлениях однозначно указывали, что его главными виновниками являются армянская церковь, армянская буржуазия и армянские экстремистские организации. Мы должны также к этому подходить. Почему возникали эти проблемы между нашими народами? Потому что территориальные притязания, стремление изгнать азербайджанцев, занять их места, присвоить культурное и историческое наследие, удревнить свою историю – это ведь не сейчас появилось, не двадцать лет назад, а век назад. Эта идеология армянства, которая, к сожалению, захватила умы и простого народа, и очень мало там находится здравомыслящих людей, которые понимают, что предъявлять территориальные претензии ко всем соседям, враждовать с ними - это путь в никуда. Пока в Армении не изменится идеология, эта конфликтность будет сохраняться всегда. Закончилась война между Арменией и Азербайджаном, но я сомневаюсь, что у нас закончился конфликт в других сферах, в том числе в сфере исторических дискуссий. Поскольку до тех пор, пока Армения не отказалась от своих претензий к нам, эти споры всегда будут продолжаться. Поэтому мы должны вести и дальше наши исследования этих отношений, и делать это как победители. Не отвечать на их нападки, а самим информировать мир, нести свою правду.

-Во многих странах получила распространение идея о том, что прошлое надо оставить историкам, дескать, пусть они разбираются. Но вот интересная ситуация с тем же армянским вопросом. Как оказалось, еще в середине прошлого века западные историки армянского происхождения (Рональд Суни, Нина Гарсоян и др.) убедительно доказывали антинаучность армянской историографии. Однако никакого влияния на развитие истории в этой стране эти научные аргументы не оказали.

-К сожалению, в Армении заправляют не такие ученые, как Суни, Гарсоян и Экозьянц, а те, которые формируют в общественном сознании ущербную идеологию о том, что в 1915 году был геноцид, что турки и азербайджанцы –вечные враги, что они захватили земли армян и что надо бороться с ними до последнего армянина. Сколько бы трудов не было написано за рубежом или у нас, если само армянское общество не хочет этого слышать, никакие труды на них не повлияют. Хочу еще раз соотнести с Германией. Там тоже господствовала идеология своего превосходства над другими народами, стремление властвовать над всем миром и т.п. Но когда эта страна проиграла вторую мировую войну, у немцев наступило разочарование в этой идеологии, и она перестала быть популярной. Нация осознала, что именно она была причиной краха. Насколько быстро Армения сумеет понять и осознать, в чем причина ее поражения, тем лучше это будет для нее самой. Об армянской ущербной идеологии объективно пишут не только историки армянского происхождения, но и в других странах, России, например. Почему их голос не слышен в Армении, а слышны только те, кто зовет к реанимации прошлого, вражде с соседями и т.п.? Думаю, что ответ в политическом заказе. Слышат то, что хотят услышать. Но все равно надо писать, демонстрировать альтернативную точку зрения. Я когда работал над монографией о событиях 1905 года, знакомился с освещением конфликта в российской прессе, в которой сообщалось, что в Баку мусульмане убивают армян, режут их и т.п. И тем не менее в газете "Санкт-петербургские ведомости", которая была в то время газетой N1в России, в двух номерах появляется статья Ахмедбека Агаоглу "Правда о бакинских событиях". Армяне писали опровержения в каждый номер, но важно было то, что, как писал граф Тимонин, Россия впервые услышала альтернативную оценку событий. И этому нужно следовать всегда, слышат нас армяне или нет, но мир должен знать правду.

-Вы известны своими историческими исследованиями, научными трудами. Одновременно вы ведете большую просветительскую работу. Скажите, пожалуйста, ваша вторая ипостась – это желание поделиться знаниями или необходимость, связанная с тем, что в обществе существуют определенные пустотами, касающиеся истории, которые необходимо заполнять?

-Скорее всего, второе. Почему эта потребность возникает? Очень часто по разным проблемам нашей истории видим неверные, односторонние, а порой и тенденциозные оценки, подходы. Они противоречат научной достоверности. Мы это видим очень часто в оценке отдельных исторических личностей, когда, к сожалению, многие забывают о таких понятиях, как время, пространство, объективные факторы, которые влияли на действия тех или иных исторических личностей. Такие ошибочные подходы приводят к голословным обвинениям этих людей, осуждению их поступков, без привязки к тому времени, в котором они жили, к причинам, по которым они вынуждены были их совершать.

Эта проблема существует и в оценке отдельных периодов нашей истории. И надо сказать, что чем ближе тот период к нашему времени, тем эти негативные оценки становятся резче, а иногда, по моим наблюдениям – более агрессивными. К сожалению, приходится удивляться, когда довольно часто люди, имеющие, мягко говоря, весьма небольшое представление о предмете, позволяют себе быть настолько категоричными. Поэтому я считаю просветительский аспект нашей работы нашим моральным долгом, обязывающим нас вести работу по освещению исторических событий. вызывающих общественное внимание. С другой стороны, историки всегда несли на себе груз моральной ответственности, поскольку наша наука – эта такая сфера, которая всегда в эпицентре интересов общества. Историки, простите за высокопарность, всегда на передовой, они должны, писать, отвечать, разъяснять.

-Интернет и с его помощью социальные сети представляют огромный массив информации, которая раньше не была нам доступна. Скажем, история тюркских народов, или искаженная истории отдельных периодов нашей истории. Таких примеров достаточно многое. Находит ли это отражение в науке, образовательной системе независимого Азербайджана?

-Я начну с конца вашего вопроса, где речь идет об обучении молодого поколения. Для исторического образования в советское время была характерна общая схема, согласно которой для всех ступеней человеческого развития характерна классовая борьба, приведшая к победе социализма и строительству социалистического общества. В этой схеме история Азербайджана, как и других народов бывшего СССР, терялась. Все народы страны вели борьбу за светлое будущее, которое, как правило, олицетворялось с Россией. Остальные были враги. Скажем, для Украины – Польша, Литва, Германия. Для Кавказа – Османская империя, Иран.

С обретением независимости мы стали строить свою систему исторического образования совсем в другом ключе, делая основной упор на изучение истории азербайджанской государственности, ее традиций, роли Азербайджана в мировой истории - не только в политической, но и культурной жизни. По-новому были осмыслены проблемы мусульманского ренессанса, международные отношения и внешняя политика азербайджанских государств, международная борьба за овладение Азербайджаном и в целом Южным Кавказом. Вот эти, так сказать, пустоты в исторической науке, были заполнены, и сегодня идет их обогащение.

Кроме того, я хочу отметить, что за последние годы историками проделана колоссальная работа по введению в научный оборот архивных источников истории Азербайджана из разных стран - России, Турции, Германии, Великобритании, Франции, Грузии, Украины. Это большое дело, поскольку источниковая база для нашей истории имеет первостепенное значение. Потом эти документы вводились в научный оборот, и мы могли изучать эти связанные с ними темы и проблемы.

Что же касается истории тюркских народов, то, безусловно, в последнее время и здесь есть определенные подвижки. Однако надо признать, что для изучения нашей собственной истории пока сделано значительно больше, что вполне объяснимо. Приятным исключением является история Турции, которую сравнительно с историей других тюркских народов мы более глубоко изучаем.

У нас в школьном учебнике истории есть параграфы, посвященные отдельным тюркским государствам. В вузах студенты –историки изучают предмет "История тюркских народов". Но насколько я знаю, научных исследований на эту тему пока мало.

Элеонора Абаскулиева