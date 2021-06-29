Конференция ОБСЕ по обзору безопасности отменена

Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору безопасности 2021 не состоится из-за недостижения консенсуса по ее проведению

Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору безопасности не состоится сегодня из-за недостижения консенсуса по ее проведению. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявила действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.

По ее словам, диалог является центральным инструментом ОБСЕ, в особенности во времена конфликтов в регионе организации.

"По этой причине в особенности вызывает сожаление тот факт, что мы сегодня не проводим Ежегодную конференцию ОБСЕ по обзору безопасности 2021, как планировалось. Несмотря на усилия шведского председательства и других, мы не смогли достичь консенсуса по проведению этой флагманской конференции", - сказала Линде на пресс-конференции.

"Позвольте заверить вас, что мы продолжим делать все возможное, чтобы провести конференцию как можно скорее", - добавила она.