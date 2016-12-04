Конференция "Сердце Азии" по Афганистану в 2017 году пройдет в Азербайджане

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Следующая международная конференция "Сердце Азии" по Афганистану пройдет в Азербайджане, страна будет сопредседателем в 2017 году.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани.

"Позвольте мне выразить нашу искреннюю благодарность Республике Азербайджан за согласие стать сопредседателем ("Стамбульского процесса") и принимающей стороной следующей министерской конференции в 2017 году. Принимая во внимание реализуемые региональные инфраструктурные проекты, особенно в свете проекта транспортного коридора Lapis-Lazuli, который будет вскоре закончен, решение Азербайджана быть сопредседателем — своевременно и очень приветствуется", — заявил он на проходящей в индийском Амритсаре 6-й министерской конференции "Сердце Азии".

Проект Lapis-Lazuli подразумевает создание транспортного коридора из Афганистана в Европу через Туркменистан, Азербайджан и Грузию.

Конференции "Сердце Азии" проводятся ежегодно и также носят название "Стамбульский процесс" — первая конференция в этом формате состоялась в ноябре 2011 года в Стамбуле. Целью "Стамбульского процесса", который объединяет стран-соседей Афганистана (как непосредственно граничащие страны, так и крупных региональных игроков), является стабилизация ситуации в Афганистане через развитие практического взаимодействия с этой страной.