Конференция региональных и местных властей стран Восточного партнерства состоялась в Брюсселе

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Конференция региональных и местных властей стран Восточного партнерства (CORLEAP), направленная на поддержку муниципального развития стран-членов программы, состоялась в Брюсселе. Как сообщает Report со ссылкой на ENPI центр, в ходе конференции участники обсудили меры по поддержке развития муниципалитетов в Азербайджане, Грузии, Армении, Украине, Молдове и Беларуси, инициативы ЕС в этой области на 2015-2016 гг.

CORLEAP была учреждена Комитетом регионов в 2011 году и объединяет 36 региональных и местных выборных представителей ЕС и стран программы Восточного партнерства.