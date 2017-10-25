Конференция гражданского общества стран Восточного партнерства проходит в Таллинне

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Конференция гражданского общества стран Восточного партнерства и 9-я ежегодная ассамблея Форума гражданского общества Восточного партнерства проходит 25 октября в Таллинне в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

Как сообщает Report, мероприятие продлится три дня и пройдет под названием "Реальные результаты для людей: каким будет Восточное партнерство в 2020 году и далее". Оно посвящено будущей политике Восточного партнерства и потенциальному вкладу, который может внести гражданское общество в повышение эффективности управления в этих странах.

Верховный Представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Федерика Могерини сказала: "Представители гражданского общества лучше других поддерживают столь необходимые для стран Восточного партнерства реформы и следят за их эффективностью. Они – голос против коррупции, голос в защиту прозрачности. Они – главная сила в нашей ежедневной работе по самым разным проблемам: от борьбы с насилием против женщин до улучшения медиасреды. Мы – партнеры, и мы нужны другу другу, чтобы достичь наших общих целей и чтобы Восточное партнерство состоялось".

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан подчеркнул: "Мы выполняем наше обещание следовать основным направлениям социальных инноваций в рамках нашей широкой поддержки гражданского общества. Партнерство с ключевыми субъектами гражданского общества, поддержка сильных лидеров и более эффективные методы, которые повышают роль организаций гражданского общества в управлении государством, – все это часть нашего обновленного инструментария. Совместно с правительствами стран-партнеров гражданское общество в странах Восточного партнерства сделает нас ближе к гражданам в тех областях, которые имеют наибольшее значение для их жизни".

Конференция послужит для участников платформой, на базе которой они обсудят, как повысить эффективность управления, как наладить диалог между правительствами и гражданским обществом, как использовать технологии, способствующие более прозрачной работе правительства, и как применить инклюзивный подход к экономическому развитию. Участники сфокусируются также на роли гражданского общества в борьбе с дезинформацией и в развитии медиакомпетентности.

Участники примут Декларацию гражданского общества, в которой будут отмечены основные препятствия для дальнейшего демократического развития и предложены конкретные рекомендации правительствам и организациям гражданского общества – что они должны сделать вместе, чтобы преодолеть эти препятствия.

Отметим, с 2014 по 2016 год от Европейского союза поддержку во всем регионе получили 260 новых проектов, охвативших более 600 организаций.

Конференция гражданского общества Восточного партнерства проходит под председательством Эстонии. Она организована Эстонским центром Восточного партнерства, Форумом гражданского общества Восточного партнерства, а также региональной платформой гражданского общества, цель которой содействовать европейской интеграции, реформам и демократическим преобразованиям в регионе.

Мероприятие проводится каждые два года как дополнительное к Саммиту Восточного партнерства, который в этом году состоится 24 ноября в Брюсселе.