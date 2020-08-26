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Конференция глав МИД "Сердце Азии - Стамбульский процесс" пройдет в Душанбе

Конференция глав МИД "Сердце Азии - Стамбульский процесс" пройдет в Душанбе В столице Таджикистана, вДушанбе на конец этого года запланировано проведение 9-й Конференции министров иностранных дел "Сердце Азии - Стамбульский процесс"
Внешняя политика
26 августа 2020 г. 10:14
Конференция глав МИД Сердце Азии - Стамбульский процесс пройдет в Душанбе

В столице Таджикистана, Душанбе на конец этого года запланировано проведение 9-й Конференции министров иностранных дел "Сердце Азии - Стамбульский процесс",

Как сообщает Report  со ссылкой на министерство иностранных дел Таджикистана, подобное решение было принято по итогам  заседания старших должностных лиц данного процесса в онлайн формате.

Предложение о проведении конференции поступило с таджикской стороны, которая сопредседательствует в 2020-м в "Сердце Азии - Стамбульский процесс".

Как ожидается, в столице Таджикистана соберутся главы МИД сразу четырнадцати стран, входящих в "Сердце Азии – Стамбульский процесс".

Участниками процесса являются Афганистан, Азербайджан, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, а также ООН.

Напомним, что целью запущенной в 2011 году по инициативе Турции "Стамбульской конференции для Афганистана" является укрепление регионального сотрудничества.

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Версия на английском языке Dushanbe to host 9th Conference of FMs of Heart of Asia - Istanbul Process

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