Конфедерация профсоюзов Азербайджана распространила заявление в связи с резолюцией Европарламента

Исполнительный комитет Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) распространил заявление в связи с резолюцией Европарламента от 19 января 2023 года.

Исполнительный комитет Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) распространил заявление в связи с резолюцией Европарламента от 19 января 2023 года.

Как сообщает Report, в заявлении говорится: "Развитие Азербайджана день ото дня, непрерывный рост его экономической мощи, превращение его в лидирующее государство региона, усиление его авторитета на международной арене, а также создание новых реалий, нацеленных на прогресс региона, положив конец 30-летней оккупации, стали серьезно беспокоить круги, выступающие в основном с предвзятой позицией. По этой причине они предпринимают действия и пытаются принять клеветнические и предвзятые резолюции против нашей страны, выступают с глупыми заявлениями и пытаются дискредитировать Азербайджан, очерняя его путем распространения лживых информаций. Подобные попытки мы и все мировое сообщество видели во время многолетнего армяно-азербайджанского конфликта, который сегодня стал историей. Азербайджанское государство, использовавшее все возможности для решения бывшего карабахского конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны только мирным путем, столкнулось с двойными стандартами, давлением. Например, Европарламент ни разу не воздействовал на Армению, оккупировавшую азербайджанские земли, проигнорировал принятые ООН 4 резолюции о нерушимости территориальной целостности нашей страны. Кроме того, агрессорской Армении также оказывалась всяческая материальная и моральная поддержка.

Резолюция Европарламента, принятая 19 января этого года, является продолжением игр в двойные стандарты. Так, в документе ведомства содержатся лишь клеветнические антиазербайджанские пункты, однозначно далекие от действительности. В резолюции, основанной на лжи, утверждается, что Азербайджан якобы вторгся в Армению, а Лачынская дорога находится в блокаде. В то же время моментом, вызывающим горькую усмешку в документе, являются ссылки к "Мадридским принципам", которые утратили значимость и стали уже историческим архивом.

Мы - Исполнительный комитет КПА, от имени профсоюзов Азербайджана, однозначно отвергаем эту резолюцию, как безответственное и несправедливое, и решительно возражаем против нее.

Мы заявляем, что наши природные ресурсы незаконно эксплуатируются на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и вывозятся в другие страны. Кроме того, экологическая ситуация на этой территории крайне тяжелая. Эксплуатация всех природных ресурсов должна осуществляться на основе азербайджанского законодательства. Создание препятствий для доступа представителей азербайджанских государственных структур и специалистов на эту территорию в целях мониторинга является абсолютно незаконным. В связи с этим азербайджанские представители гражданского общества и экологи проводят акцию протеста на дороге Шуша-Лачин из гуманитарных соображений, не имеющую политической цели. Регулярно обеспечивается передвижение по территории проведения акции. Таким образом, через территорию могут беспрепятственно проходить гуманитарные грузы российских миротворцев, представителей Международного Комитета Красного Креста, а также армян, проживающих в Карабахе, включая детей и больных. Словом, новости о закрытии дороги Лачын-Ханкенди, препятствиях для автомобилей снабжения являются дезинформацией. Поэтому мы призываем европейских парламентариев быть точными.

Доводим до сведения представителей Европарламента, что после Отечественной войны, завершившейся блестящей победой Азербайджана, армянская сторона пыталась продолжить свою агрессивную политику, грубо нарушая нормы и принципы международного права, трехсторонние заявления, подписанные между лидерами Азербайджана, Армении и России, а также другие достигнутые договоренности, совершила военные провокации. Конечно, азербайджанское государство имеет суверенное право реагировать на такие действия государства-агрессора, уничтожать легетимные цели, представляющие опасность, и обеспечивать безопасность территориальной целостности.

Интересно, почему Европейский парламент, призвавший Азербайджан "вывести свои войска с территории Армении", не обвиняет Армению в гибели до 300 граждан Азербайджана в результате минного терроризма, не высказывает свое мнение по поводу полного вывода армянских войск с территории Азербайджана, игнорирует тот факт, что дорога, соединяющая западные районы Азербайджана с Нахчываном, до сих пор не открыта. Европейский парламент не видит, что 8 азербайджяанских сел до сих пор находятся под оккупацией?! Действительно, такой предвзятый и необъективный подход к вопросам является одним из моментов, дискредитирующих Европу в целом.

Что же касается "Мадридских принципов", то мы не зря выше назвали этот пункт смехотворным. Похоже, что армянская сторона более реалистична, чем Европейский парламент, хотя бы частично разбираясь в ситуации, понимает невозможность возврата к "Мадридским принципам". В данном случае Европейский парламент обратился к истории и вспомнил о покрытых пылью "Мадридских принципах"…

Мы от имени профсоюзов Азербайджана призываем представителей Европейского парламента быть справедливыми при выражении своего мнения по вопросам и при принятии важных решений, учитывать реальную ситуацию. Они должны отказаться от продолжающихся до сих пор двойных стандартов, правильно оценивать цели Азербайджана, основанные на мире и сотрудничестве в регионе, не попадать под влияние армянского лобби и проармянских сил".