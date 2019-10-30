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Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года одобрена на заседании в Баку

Концепции военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года одобрена на з
© Report / Firi Salim

В ходе заседания Совета министров обороны стран СНГ, состоявшейся сегодня в Баку, одобрена Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года.

Как сообщает Report, Концепция направлена на достижения нового уровня сотрудничества в военноq сфере, отражает национальные интересы и совместный приоритеты государств СНГ в области обеспечения безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам.

Также в ходе заседания одобрены Основные направления развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств – участников СНГ до 2025 года, подведены итоги "Армейских международных игр – 2019", рассмотрены вопросы подготовки к празднованию 75-летия Победы.

Cовет министров обороны СНГ в рамках планового развития объединенной системы ПВО стран Содружества утвердил комплекс совместных мероприятий на очередной год, а также согласовал финансовые аспекты дальнейшего ее функционирования. 

Отмечается, что ключевым мероприятиям 2020 года должно стать совместное компьютерное командно-штабное учение ОС ПВО СНГ "Региональная безопасность-2020".

Также в ходе заседания участники заслушали доклад об опыте отражения массированных налетов БПЛА в ходе боевых действий в Сирии, а также о практике выполнения задач гуманитарного разминирования в Лаосе. 

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