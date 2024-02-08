"Комсомольская правда": Азербайджан выбрал своего президента

В Азербайджане ни у кого не было сомнений в том, что победу на досрочных президентских выборах, назначенных на 7 февраля 2024 года, одержит Ильхам Алиев.

В Азербайджане ни у кого не было сомнений в том, что победу на досрочных президентских выборах, назначенных на 7 февраля 2024 года, одержит Ильхам Алиев.

Как передает Report, об этом говорится в статье газеты "Комсомольская правда".

Президент, который решил застарелую и болезненную для всех азербайджанцев проблему, сегодня находится на пике народного уважения. Что и отразилось в отданных за него голосах.

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Многие люди шли голосовать спозаранку: в 8 утра открылись 6,3 тыс. избирательных участков, и, как отметил председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов, впервые в истории страны - на всей ее территории.

КАК ЭТО БЫЛО

На участке №8, организованном в здании Национальной академии наук, большинство избирателей - из "Крепости", как называют свой район жители старого города Баку. Их в списках зарегистрировано чуть больше 1 тысячи человек. Как рассказал председатель избиркома восьмого участка Сардар Алиев, к 9 утра проголосовали больше ста из них. Позже поток людей начал только нарастать.

По официальной информации Центризбиркома республики к 10:00 свой выбор сделали 1,259 млн граждан - почти пятая часть всех избирателей. А к полудню проголосовали уже 2,5 млн человек, что составило около 39%.

На входе в участок избиратели проходили обязательную процедуру: сотрудник избиркома брызгал им на большой палец левой руки специальный спрей с невидимыми чернилами, предварительно проверив, не светится ли палец в ультрафиолете. Эта мера призвана была предотвратить попытки проголосовать еще раз. Только после этого люди предъявляли удостоверение личности и получали бюллетень.

Общаясь с журналистами, большинство из них не скрывали, кого хотят видеть главой государства как минимум ближайшие семь лет.

"Наш президент – очень внимательный к людям человек. Он регулярно заезжает к нам в старый город, общается с жителями. Вот у моих соседей больной ребенок. Они обратились к президенту с просьбой оказать им помощь - и получили ее. Даже мелкие проблемы он помогает решать – вмешался, чтобы нам больше не запрещали питьевую воду в баллонах через ворота крепости провозить. За его человеческие качества я и проголосовала", - объяснила свой выбор пенсионерка Вета Алиева.

За ходом голосования на 8-м участке следили три наблюдателя из Молодежной организации движения неприсоединения, граждане Малави, Мозамбика и Танзании.

"В Малави я работал на выборах, в частности, на президентских 2020-го года. А в качестве международного наблюдателя участвую впервые. Выборы в Азербайджане организованы очень хорошо, как с точки зрения простоты и доступности процесса голосования, так и в контексте их прозрачности. Никаких проблем здесь не вижу", - сказал один из наблюдателей Роберт Чифундо.

Впрочем, если проблем не было, то без курьезов не обошлось. На 38-м участке, расположенном в Центральном музее, пожилая чета, подойдя к стенду с фамилиями кандидатов, оказалась в замешательстве: два Алиева в списке, как так? Не ошибка ли? Член избиркома Гаджи Бабаев разъяснил и успокоил: один – самовыдвиженец Фуад Алиев, другой – президент Ильхам Алиев. А кроме них еще пять кандидатов, с разными фамилиями.

По словам Гаджи Бабаева, участок сложный. Потому что каждый третий из приписанных к нему избирателей – моряк.

"Судно стоит с экипажем в порту, звоню капитану: командир, отпусти ребят ненадолго, вызови им такси до избирательного участка", - рассказал Гаджи Бабаев, бывший до недавнего выхода на пенсию преподавателем Морской академии.

На этом участке зарегистрированы 11 маломобильных граждан.

"Мы отправили к ним членов комиссии, которые в сопровождении наблюдателей доставили на дом переносные урны для голосования. А мы сами еще не голосовали. Потому что даже присесть некогда – видите, какой поток людей. Наверное, только ближе к вечеру проголосуем", - поделилась член избиркома Елена Каббарова.

В этот день избиратели приходили на участки поодиночке и целыми семьями. 35-летний юрист Джамиль Ализаде пришел голосовать с дочкой Камиллой. Участок №23 рядом с его домом, но жена заболела, попросила взять ребенка с собой.

"Мою жизнь можно назвать стабильно благополучной. Я считаю, очень важно, что государству удается поддерживать позитивную стабильность. Для моего поколения это - уверенность в завтрашнем дне, понимание, в каких условиях, в каком государстве будут расти наши дети. Поэтому у меня не было сомнений, за кого отдать свой голос", - сказал Джамиль Ализаде.

До 19:00 на внеочередных выборах президента проголосовали почти 5 млн человек, 76,7% избирателей. А спустя полчаса на брифинге в "Хилтоне" Джордж Бирнбаум из Oracle Advisory Group озвучил данные экзит-полов, которые проводились среди 63 тыс. граждан Азербайджана. Согласно исследованию, Ильхам Алиев набрал 93,9% голосов.

Как только озвученные на брифинге данные появились в новостных лентах, на улицах городов началось всенародное ликование. В Баку несколько часов не смолкал рев клаксонов автомобилей, проезжающих с развевающимися над ними государственными флагами. Площади заполнились горожанами, поздравлявшими друг друга.

Для всего Азербайджана 7 февраля стал не просто нерабочим днем выборов, а настоящим праздником.