Компания из ОАЭ разорвала соглашение с оператором сотовой связи, незаконно работающим на оккупированных территориях Азербайджана

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Мобильный оператор Объединенных Арабских Эмиратов Etisalat разорвал роуминговое соглашение с оператором сотовой связи, незаконно работающим на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report сказал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

По его словам, это стало возможно в результате мер, предпринятых посольством Азербайджана в ОАЭ: "Армения в нарушение правил и инструкций Международного телекоммуникационного союза (МТС), использует выделенный для нее международный код +374 на оккупированных территориях Азербайджана и, тем самым, внедряется в радио-телекоммуникационное пространство Азербайджана, в радиочастоты. Кроме того, в то время как Международный телекоммуникационный союз ответственен за мобильные коды по странам (MCC) и мобильные сетевые коды (MNC), Karabakh Telecom нарушает инструкцию МТС Е212 и применяет по стране мобильный код "283" и мобильный сетевой код "04" на оккупированных территориях Азербайджана".

"Сейчас в Армении в уголовном деле коррупционного состава упоминается компания Karabakh Telecom. Руководствуясь нормами и принципами международного права, инструкциями и правилами МТС, а также правилами корпоративной бизнес-этики, роуминговое сотрудничество незаконно работающей на оккупированных территориях Азербайджана компании Karabakh Telecom с другими международными мобильными операторами будет приостанавливаться и впредь", - отметил Х.Гаджиев.