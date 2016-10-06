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    Комитет ПАСЕ рекомендовал кандидата на пост судьи ЕСПЧ от Азербайджана

    Кандидаты на этот пост были рассмотрены на заседании комитета в Париже 29-30 сентября

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Комитет по выборам судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) рекомендовал  Лятифа Гусейнова в качестве кандидата на пост судьи ЕСПЧ от Азербайджана. Об этом Report заявили в пресс-службе ПАСЕ.

    Кандидаты на пост судьи ЕСПЧ от Азербайджана были рассмотрены на заседании комитета в Париже 29-30 сентября. 

    Изначально азербайджанская сторона выдвинула трех кандидатов на этот пост: Кямалю Абыеву, Лятифа Гусейнова и Ровшана Исмаилова.

    По результатам обсуждений Комитет по выборам судей ЕСПЧ подавляющим большинством голосов  рекомендовал Л. Гусейнова как "наиболее квалифицированного кандидата".

    Ожидается, что выбор судей в ЕСПЧ состоится в рамках пленарной сессии ПАСЕ 10-14 октября. 

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