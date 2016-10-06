Комитет ПАСЕ рекомендовал кандидата на пост судьи ЕСПЧ от Азербайджана

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Комитет по выборам судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) рекомендовал Лятифа Гусейнова в качестве кандидата на пост судьи ЕСПЧ от Азербайджана. Об этом Report заявили в пресс-службе ПАСЕ.

Кандидаты на пост судьи ЕСПЧ от Азербайджана были рассмотрены на заседании комитета в Париже 29-30 сентября.

Изначально азербайджанская сторона выдвинула трех кандидатов на этот пост: Кямалю Абыеву, Лятифа Гусейнова и Ровшана Исмаилова.

По результатам обсуждений Комитет по выборам судей ЕСПЧ подавляющим большинством голосов рекомендовал Л. Гусейнова как "наиболее квалифицированного кандидата".

Ожидается, что выбор судей в ЕСПЧ состоится в рамках пленарной сессии ПАСЕ 10-14 октября.