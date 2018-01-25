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    Комитет ПАСЕ осудил решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля

    В ПАСЕ принята резолюция под названием Палестино-израильский мирный процесс: Роль Совета Европы

    Страсбург. 25 января. REPORT.AZ/ В рамках зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была принята резолюция под названием "Палестино-израильский мирный процесс: Роль Совета Европы".

    Как сообщает западноевропейское бюро Report, документ был принят на основе отчета Комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ.

    В резолюции осуждается заявление президента США Дональда Трампа от 6 декабря 2017 года о признании Иерусалима столицей Израиля и принятии мер для перемещения посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим.

    ПАСЕ, напоминая о резолюциях Совета Безопасности ООН, призывает обе стороны соблюдать нормы международного права, не принимать односторонних решений, которые могут грозить миру, выражает сожаление по поводу приостановления мер, принимаемых во имя мира.

    В документе члены ПАСЕ признают право Палестины на независимое государство, и требуют от Израиля приостановить создание новых и расширение имеющихся колоний, разрушение населенных пунктов, изгнание населения силовым путем, и попытки овладеть оккупированными территориями, включая Восточный Иерусалим.

    Резолюция была принята с 79 голосами - за, 24 - против, 16 человек воздержались.

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