Комитет ПАСЕ осудил решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля

Страсбург. 25 января. REPORT.AZ/ В рамках зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была принята резолюция под названием "Палестино-израильский мирный процесс: Роль Совета Европы".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, документ был принят на основе отчета Комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ.

В резолюции осуждается заявление президента США Дональда Трампа от 6 декабря 2017 года о признании Иерусалима столицей Израиля и принятии мер для перемещения посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим.

ПАСЕ, напоминая о резолюциях Совета Безопасности ООН, призывает обе стороны соблюдать нормы международного права, не принимать односторонних решений, которые могут грозить миру, выражает сожаление по поводу приостановления мер, принимаемых во имя мира.

В документе члены ПАСЕ признают право Палестины на независимое государство, и требуют от Израиля приостановить создание новых и расширение имеющихся колоний, разрушение населенных пунктов, изгнание населения силовым путем, и попытки овладеть оккупированными территориями, включая Восточный Иерусалим.

Резолюция была принята с 79 голосами - за, 24 - против, 16 человек воздержались.