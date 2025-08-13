О нас

Комитет парламента Швейцарии отклонил проект резолюции проармянских депутатов против Азербайджана

Внешняя политика
13 августа 2025 г. 17:06
Комитет по внешним связям Совета кантонов – верхней палаты парламента Швейцарии – 11 августа отклонил проект резолюции № 24 321 под названием "Аннексия Нагорного Карабаха и освобождение политзаключенных в Азербайджане", выдвинутый 5 ноября 2024 года рядом проармянских депутатов Женевского кантона.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Швейцарии.

Отмечается, что благодаря работе, проведенной посольством, из повестки также было исключено ходатайство об "освобождении армянских заключенных" и "защите армянского культурного наследия", выдвинутое вице-президентом комитета Карло Соммаругой, известным своей предвзятой позицией в отношении Азербайджана. Комиссия отклонила ходатайство 5 голосами против 4 при 3 воздержавшихся.

В заявлении Комитета по внешним связям парламента Швейцарии подчеркнуто, что упомянутая провокационная инициатива носила односторонний характер и содержала требования исключительно к азербайджанской стороне, в связи с чем был выражен протест против такого подхода.

Версия на английском языке Swiss Parliament Committee rejects resolution by pro-Armenian deputies against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İsveçrə parlamentinin komitəsi ermənipərəst deputatların Azərbaycan əleyhinə qətnamə layihəsini rədd edib

