Комитет ПА ОБСЕ не принял предложение Армении после протеста азербайджанских депутатов

Тбилиси. 4 июля. REPORT.AZ/ В грузинской столице Тбилиси состоялось заседание комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.
Как сообщает грузинское бюро Report, на заседании были обсуждены развитие демократии в регионе ОБСЕ, ситуация по правам человека, гуманитарное положение и проект итоговой резолюции комитета.
Депутаты из Армении предложили добавить к пункту "о необходимости расследования случаев растущего насилия и дискриминации в регионе ОБСЕ" вопрос по расследованию положения "национальных меньшинств и религиозных групп".
Член азербайджанской делегации, депутат Милли Меджлиса Ульвия Агаева отметила, что разделение насилия и дискриминации по религиозной и национальной принадлежности неправильно, это может привести к возникновению новых проблем.
Предложение члена азербайджанской делегации поддержали и члены комитета.
После обсуждений предложение армянской стороны не было принято.
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