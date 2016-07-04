Комитет ПА ОБСЕ не принял предложение Армении после протеста азербайджанских депутатов

Тбилиси. 4 июля. REPORT.AZ/ В грузинской столице Тбилиси состоялось заседание комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Как сообщает грузинское бюро Report, на заседании были обсуждены развитие демократии в регионе ОБСЕ, ситуация по правам человека, гуманитарное положение и проект итоговой резолюции комитета.

Депутаты из Армении предложили добавить к пункту "о необходимости расследования случаев растущего насилия и дискриминации в регионе ОБСЕ" вопрос по расследованию положения "национальных меньшинств и религиозных групп".

Член азербайджанской делегации, депутат Милли Меджлиса Ульвия Агаева отметила, что разделение насилия и дискриминации по религиозной и национальной принадлежности неправильно, это может привести к возникновению новых проблем.

Предложение члена азербайджанской делегации поддержали и члены комитета.

После обсуждений предложение армянской стороны не было принято.