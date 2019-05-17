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Комитет министров СЕ подтвердил поддержку территориальной целостности стран-членов структуры в рамках признанных границ

Комитет министров СЕ подтвердил поддержку территориальной целостности

17 мая в столице Финляндии Хельсинки прошла 129-ая сессия Комитета министров Совета Европы. 

Как сообщили Report в МИД, на заседании, где подытожили 6-месячное председательство Финляндии в Комитете министров, Азербайджан представил замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев

На сессии министров, где отмечалось 70-летие учреждения Совета Европы, обсудили угрозы, с которыми сталкивается организация, возможные реформы и направления дальнейшей деятельности. 

Выступивший на мероприятии Махмуд Мамедгулиев затронул вопросы сотрудничества с Советом Европы, исполнение очередного Плана деятельности по Азербайджану Совета Европы и пр. вопросы.  

Здесь Комитет министров Совета Европы подтвердил поддержку территориальной целостности стран-членов структуры в рамках признанных границ. 

После сессии в Хельсинки председательство Финляндии в Комитете министров Совета Европы было подытожено и на последующие 6 месяцев председательство перешло к Франции.

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