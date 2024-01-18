Комитет Милли Меджлиса: Все французские компании, включая Total, должны быть выведены из Азербайджана

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям в связи с резолюцией Сената Франции обратился к правительству с призывом прекратить экономические отношения с этой страной.

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям в связи с резолюцией Сената Франции обратился к правительству с призывом прекратить экономические отношения с этой страной.

Как сообщает Report, комитет счел важным ввести санкции в отношении Франции.

Кроме того, депутаты выступили за то, чтобы любые активы французских чиновников, если таковые имеются в Азербайджане, были заморожены.

Среди предложений также вопрос вывода всех французских компаний, в том числе Total, из Азербайджана и недопущение участия французских компаний в каких-либо проектах, осуществляемых по заказу азербайджанского государства.