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    Комитет Госдумы поддержал кандидатуру нового посла России в Азербайджане

    Кандидатура Георгия Зуева была поддержана Комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы России поддержал кандидатуру Георгия Зуева на должность посла России в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", в заседании комитета принял участие также замглавы МИД России Григорий Карасин.

    Отметим, что Г.Зуев в настоящее время занимает пост заместителя директора департамента кадров МИД России.

    В случае назначения Г.Зуев сменит на посту посла России в Азербайджане Владимира Дорохина, который возглавляет российскую дипмиссию в Баку с 2009 года. 

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