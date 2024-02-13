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Комитет экспертов СЕ высоко оценил усилия Азербайджана в борьбе с финансированием терроризма

Комитет экспертов СЕ высоко оценил усилия Азербайджана в борьбе с финансированием терроризма Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал долгожданный оценочный отчет по Азербайджану.
Внешняя политика
13 февраля 2024 г. 09:19
Комитет экспертов СЕ высоко оценил усилия Азербайджана в борьбе с финансированием терроризма

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал долгожданный оценочный отчет по Азербайджану.

Как сообщает Report, в отчете дана оценка проделанной в Азербайджане за последние пять лет работе по нескольким критериям и достигнутым успехам. Проведенная работа также признана приемлемой. В том числе даны различные рекомендации по дальнейшей работе в указанных направлениях.

Высокую оценку получила проделанная работа в области расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма.

В документе отмечается, что Азербайджан достиг высокого уровня эффективности в борьбе с финансированием терроризма. Органы власти продемонстрировали свою способность успешно расследовать преступления, связанные с финансированием терроризма (за период оценки было вынесено семь обвинительных приговоров).

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Версия на английском языке CoE Committee of Experts highly appreciates Azerbaijan's efforts in fight against financing of terrorism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəsi yüksək qiymətləndirilib

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