Комитет экспертов СЕ высоко оценил усилия Азербайджана в борьбе с финансированием терроризма

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал долгожданный оценочный отчет по Азербайджану.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал долгожданный оценочный отчет по Азербайджану.

Как сообщает Report, в отчете дана оценка проделанной в Азербайджане за последние пять лет работе по нескольким критериям и достигнутым успехам. Проведенная работа также признана приемлемой. В том числе даны различные рекомендации по дальнейшей работе в указанных направлениях.

Высокую оценку получила проделанная работа в области расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма.

В документе отмечается, что Азербайджан достиг высокого уровня эффективности в борьбе с финансированием терроризма. Органы власти продемонстрировали свою способность успешно расследовать преступления, связанные с финансированием терроризма (за период оценки было вынесено семь обвинительных приговоров).