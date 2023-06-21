Комиссия СЕ: В Армении для очернения политических оппонентов используются термины "азербайджанец" и "турок"

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ECRI) подготовила очередной отчет по Азербайджану и Армении в рамках 6-го мониторингового периода.

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ECRI) подготовила очередной отчет по Азербайджану и Армении в рамках 6-го мониторингового периода.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

В документе подчеркивается, что с момента составления отчета в 2016 году в Азербайджане в определенных сферах произошли положительные изменения.

В отчете отмечается, что ECRI понимает, что население Азербайджана, в том числе многочисленные вынужденные переселенцы пострадали от длительного конфликта и столкновений.

В отчете ECRI по Армении отмечается, что в общественно-политической жизни страны регулярно происходят инциденты с призывами к ненависти, в том числе насилию. Отмечается, что в Армении для очернения политических оппонентов в целях внутреннего раскола и препятствования мирным переговорам употребляются термины "азербайджанец" и "турок". Кроме того, подчеркивается, что в Армении уже отсутствует азербайджанская община, а количество проживающих в стране или посещающих ее турок неизвестно.

Отметим, что Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ECRI) , учрежденная Советом Европы, является независимым органом по правам человека, специализирующимся на проблемах, касающихся расизма, дискриминации, ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости в Европе. Комиссия регулярно публикует доклады на эти темы и дает рекомендации в этом отношении странам-членам Совета Европы.

