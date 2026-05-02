    • 02 мая, 2026
    • 10:38
    Комиссия ММ: Проармянские круги дезинформациями пытаются нанести удар по хрупкому миру на Южном Кавказе

    В последние дни наблюдается проведение кампании по дезинформации, направленной против Азербайджана, а также против мирной повестки между Баку и Ереваном.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Временной комиссии Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам, распространенном в связи с информационной кампанией, проводимой проармянскими кругами против Азербайджана.

    "В ходе мониторингов, проведенных Комиссией в рамках своих полномочий, было установлено, что кампания ведется целенаправленно и вокруг единого тезиса армянскими лоббистскими организациями, действующими в различных странах мира, определенными влиятельными и занимающими должности гражданами иностранных государств, а также органами медиа", - подчеркивает комиссия.

    Она отмечает, что армянские лоббистские организации на этот раз провели кампанию по очернению Азербайджана, избрав иную тактику - создавая ажиотаж вокруг нескольких вопросов, в том числе вымышленного "геноцида армян", "армянских военнопленных" и объектов в городе Ханкенди. В то же время были выявлены факты того, что для того, чтобы это не выглядело как скоординированная кампания, тезисы передавались участникам через закрытые каналы, электронную почту и зашифрованные платформы обмена сообщениями.

    Согласно выводам комиссии, в антиазербайджанской кампании особой активностью отличились армянские лоббистские организации, базирующиеся в США, Европе и России.

    "Анализ кампании на платформе социальной сети "X" за последнюю неделю показал, что было сделано более 220 публикаций с 130 различных аккаунтов, в общей сложности зафиксировано около одного миллиона взаимодействий. Публикации в основном делались с аккаунтов блогеров армянского происхождения, армянских новостных сайтов, а также проармянских иностранных блогеров и активистов", - подчеркивает комиссия.

    Кроме того, в ряде не столь влиятельных онлайн-изданий, действующих в перечисленных ниже зарубежных странах, также были опубликованы материалы на основе аналогичных тезисов: США, Великобритания, Бельгия, Польша, Италия, Мексика, Испания, Грузия, Израиль, Ватикан, Греция, Индия, Россия, Армения и др.

    "Факты, установленные Комиссией, в очередной раз свидетельствуют о том, что эти круги, ставящие личные цели выше всего и некогда извлекавшие большие дивиденды из конфликта, используя все средства, в том числе услуги, своих ставленников в парламентах иностранных государств, ряда мэров городов, лиц, занимающих или занимавших в прошлом определенные должности, пытаются нанести удар по продолжающемуся хрупкому мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, испортить межгосударственные отношения", подчеркивается в заявлении временной комиссии ММ.

    Милли Меджлис Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Дезинформация против Азербайджана
    MM Komissiyası: Ermənipərəst dairələr dezinformasiya vasitəsilə Ermənistanla Azərbaycan arasında kövrək sülh prosesinə zərbə vurmağa çalışır
    Azerbaijan's Parliamentary Commission: Pro-Armenian circles attempting to undermine fragile peace process, harm interstate relations

